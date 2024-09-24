Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz hisse senedi ve kripto vergisi iddialarına son noktayı koydu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Bloomberg'e açıklamada bulunan Yılmaz "Gündemimizde hisse senedi vergisi yok. Daha önce görüşüldü ve gündemimizden düştü" dedi. Yetkililerin önümüzdeki dönemdeki odak noktasının vergi muafiyetlerini daraltmak olduğunu söylen Yılmaz, hisse senedi veya kripto para ticaretinden elde edilen kârlara vergi konulmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

CEVDET YILMAZ İZMİR'DE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İzmir'in, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında ve bağımsızlık yolunda attığı adımlarda sembol şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı hem milli mücadele sürecinde hem de zaferin ardından Türkiye'nin kaderinin yazıldığı toprakların İzmir'de olduğunu söyledi. İzmir İktisat Kongresi ve İzmir Fuarı ile ekonomik alanda da bağımsızlığın sembolü haline gelen İzmir'in ticaret ve lojistik ağı, enerji üretimi, otomotiv, petrokimya ve demir-çelik başta olmak üzere sanayi üretimi ve turizmi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

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'YOL HARİTASI ŞEKİLLENDİRECEĞİZ'

DHA'ya 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında İzmir'de ziyaretlerde bulunacaklarını dile getiren Yılmaz, "Büyük potansiyel taşıyan bu güzel şehrimizde kazanımları katlamak için daha neler yapabileceğimizi bugün gün boyunca İzmirliler ile istişare edeceğiz. MKYK üyesi, milletvekili 27 arkadaşımız İzmir'in farklı bölgelerinde halkımızın nabzını tutacaklar. Siyasi anlayışımız seçimden seçime değil, her zaman vatandaşlarımız ile buluşmayı öngörür. Yerelde ve genelde oluşturduğumuz politikalarda esas aldığımız temel, halkımızın talep ve beklentileridir. AK Parti; milletimizin kurduğu, milletin değerleri ve geleneğinden beslenen bir partidir. Rotamızı da milletimiz çizmektedir. Bugün kongre sürecine başladık. Eş zamanlı 'Türkiye Buluşmaları'nın yapılması, son derece anlamlı. Halkın beklentileri, talepleri, eleştirileri ve önerilerini alarak bir yol haritası şekillendireceğiz" dedi.

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'BU SENE 7 MİLYAR DOLARA YAKIN BİR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, içeride ve dışarıda güçlü politikalarla birliklerini pekiştirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Dünyanın ve bölgemizin zorlu bir döneminde ülkemizin milli menfaatlerini koruyoruz. Her alanda bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Savunma sanayisinden siber güvenliğe ülkemizi ileriye taşıyoruz. Sadece bugünü değil, yarınları düşünerek durmaksızın çalışıyoruz. Son dönemlerde bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilimler, çatışmalar özellikle Orta Doğu'da İsrail'in insanlık dışı uygulamaları elbette kınadığımız ve tasvip etmediğimiz hadiselerdir. Lübnan'a dönük saldırılar da maalesef İsrail'in bölgeye çatışmayı yayma niyetlerini çok açık şekilde ortaya koymuştur. Yine yapılan siber saldırı ile terör eylemi niteliğindeki saldırılar cereyan etmiştir. Türkiye olarak gücümüzü pekiştirirken bir taraftan da geleceğe dönük kurumsal teknolojik hamlelerimizi sürdürüyoruz. Siber güvenlik konusunda güçlü bir yapılanma konusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız siber güvenlik başkanlığı fikrimizi olgunlaştırdık. Sonbaharda meclisimizin takdirine arz edeceğiz. Savunma sanayinde yaptıklarımız ortada. Türkiye, Çelik Kubbe’sini de tamamlayarak savunma sanayide çok farklı bir noktaya gelecek. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdik. Bu sene 7 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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'BİR DAKİKANIN BİLE ÇOK BÜYÜK ÖNEMİ VAR'

Konuşmasında İzmir'in modern, sürdürülebilir ve halkın yaşam kalitesini artıracak nitelikli hizmetleri hak ettiğini dile getiren Yılmaz, temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırıldığı, yeşil alanların korunduğu ve artırıldığı bir İzmir arzu ettiklerini söyledi. Yılmaz, "İzmir'in mavisine de yeşiline de haksızlık edilmemeli diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınlarda önemli bir imtihan verdik. Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve yerelden katkı sunanlardan Allah razı olsun. Can kaybı yaşamadan o süreçleri atlattık. Bir daha böyle olumsuzluklar yaşanmamasını temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu konularda geldiği yer azımsanacak durumda değil. Yangınlara erken müdahale önemli. Bir dakikanın bile çok büyük önemi var" açıklamalarında bulundu.

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'ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURUYORUZ'

İzmir'in en önemli sorununun kirlilik olduğunu belirten Yılmaz, özellikle körfezdeki kirliliğin ülkenin gündeminde olduğunu hatırlattı. Yılmaz, "Son yıllarda özellikle metropol illerde belediyelerin bütçesi içinde yatırımlarının payının düştüğünü görüyoruz. Bu şehirlerdeki belediyeler, sermayeden yemiş oluyor. Geçmişten gelen sermayeyi tüketiyorlar. Yatırım yapmadan birkaç yıl idare edebilirsiniz. Ama bunu uzun zamana yaydığınızda kendi sermaye tabanınızı eritmiş olursunuz. Bu anlamda yatırımsızlığın getirdiği krizle karşı karşıyayız. Temel hukuki sorumluluk yerelde de olsa merkezi hükümet olarak kendi görevimizi yapmaya hazırız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, hükümetimizin iradesini ortaya koydu. İzmir Körfezi'nin kirliliğini mercek altına almak amacıyla, alanında uzman isimlerden oluşan bir Bilim Kurulu oluşturduk. Sorunun çeşitli boyutlarını ele alarak kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama yapmak üzere çalışma grupları oluşturuyoruz" dedi. Kirliliğin balık ölümlerine yol açtığına dair bulgular oluştuğunu belirten Yılmaz, "Kirliliğin asıl sebebi, arıtılmadan körfeze akan sular. Yıllardır süren bu yatırımsızlığa son verip ciddi yatırımlar yapmak lazım. Özel sektör, yerel yönetim ve merkezi idarenin üzerine düşeni yapması lazım. Bu dönemde yaşanan sıkıntıları görerek herkes üzerine düşeni yapsın. Sorumlu hareket edenlerle birlikte çalışmaya hazırız. Yeter ki İzmir'imizin sorunları çözülsün" diye konuştu.

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'HALKIN GERÇEK GÜNDEMİNE ODAKLANMAMIZ LAZIM'

İzmir'de Karşıyaka'dan Konak'a, Bornova'dan Buca'ya, Çiğli'den Gaziemir'e, Foça'dan Seferihisar'a kadar her bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsayıcı projeler hayata geçirdiklerine dikkati çeken Yılmaz, "Tüm paydaşları ortak hedef doğrultusunda çalışmaya davet ediyoruz. Yereldeki makamların, vatandaşların beklentilerini karşılamasını bekliyoruz. Halkımız kısır çekişmeler, polemikler değil; gerçek sorunların tespit edilip, çözüm bulunmasını bekliyor. Bizim kapalı gündemlere değil, halkın gerçek gündemine odaklanmamız lazım. Çözüm odaklı bir yaklaşıma destek vermelerini bekliyoruz. Gün boyu ziyaretlerle İzmirliler ile buluşmaya devam edeceğiz. Programları birlikte icra ettiğimiz arkadaşlarımız gün boyunca İzmir'in dört bir yanına dağılarak halkımızın nabzını tutacaklar. Elde ettikleri veriler gelecekte yapacağımız çalışmalara ışık tutacaktır" dedi.

'DERTLERİ RAPORLAYACAĞIZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Bu sene 81 vilayetimizde, 900 küsur ilçemizde, Sayın bakanlarımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın teşrifleriyle esnafıyla, işçiyle, köylüyle ve toplumun her kesimiyle görüşüp, dertlerini raporlayacağız. Her il kendi teşkilatlarıyla zaten bunu yapmaktaydı ancak karınca modeli kapsamında bunun yapılması uygun görüldü" diye konuştu.