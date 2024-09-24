İflas eden kripto devi FTX'in bir yöneticisi daha yıllarca hapis cezası ile karşı karşıya

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İflas eden kripto devi FTX'in üst düzey yöneticilerinden 29 yaşındaki Ellison'un yargılanmasına devam edildi. Ellison, yaklaşık iki yıl önce suçunu kabul etmiş ve geçen Kasım ayında gerçekleşen duruşmada yaklaşık üç gün boyunca Bankman-Fried aleyhine ifade vermişti.

Savcılar, mahkeme dosyasında onun tanıklığının, dolandırıcılıktan suçlu bulunup 25 yıl hapis cezasına çarptırılan 32 yaşındaki Bankman-Fried'e karşı açılan davanın temel taşı olduğunu belirtti.

Mahkemeden daha hafif bir ceza talep eden Ellison'ın avukatları, hem Ellison'ın duruşmadaki ifadesini hem de Bankman-Fried ile yaşadığı inişli çıkışlı romantik ilişkinin travmasını öne sürdüler. Avukatlar aynı zamanda Ellison'ın suçlarından sorumluluktan kaçmaya çalışmadığını da vurguladılar.

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Ellison'un avukatları mahkeme dosyasında "Caroline yaptıklarından dolayı kendisinden başka kimseyi suçlamıyor, rolünden derin bir pişmanlık duyuyor ve utanç ve pişmanlığı mezarına taşıyacak." dedi.

KRİPTO İMPARATORLUĞU 2022'DE ÇÖKTÜ

FTX, 2022'de çökmeden önce, Superbowl TV reklamı ve Washington'daki kapsamlı lobi kampanyasıyla tanınan, dünyanın en popüler kripto para borsalarından biriydi. ABD savcıları, FTX'in kurucusu Bankman-Fried ve diğer üst düzey yöneticileri, riskli yatırımlar yapmak, milyonlarca dolarlık yasadışı siyasi bağış yapmak, Çinli yetkililere rüşvet vermek ve Karayipler'de lüks gayrimenkul satın almak için borsadaki müşteri hesaplarını yağmalamakla suçladı.

Ellison, Bankman-Fried tarafından kontrol edilen ve FTX'ten gelen bazı müşteri fonlarının işlenmesinde kullanılan bir kripto para yatırım fonu olan Alameda Research'ün CEO'suydu.

Avukatları mahkeme dosyasında, Bankman-Fried ile olan iş ilişkisinin, ona karşı beslediği romantik duygular yüzünden karmaşıklaştığını ifade ederek "Başından beri, Bay Bankman-Fried'in davranışları dengesiz ve manipülatifti. Başlangıçta Caroline'e karşı güçlü hisler beslediğini ve ilişkilerinin tam bir ilişkiye dönüşeceğini ileri sürdü. Ancak birkaç hafta sonra, Caroline'i hiçbir açıklama yapmadan 'gölgede bıraktı', iş dışında ondan kaçındı ve iş ile ilgili olmayan mesajlara yanıt vermeyi reddetti," açıklamasında bulundu.

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Ellison'ın avukatları, FTX iflas başvurusunda bulunmadan önce bile Ellison'un kendisi için çalışan çalışanlara bu büyük dolandırıcılığı ifşa ettiğini hatırlattı.

Son olarak Ellison ABD'li savcılarla da kapsamlı görüşmeler yaptı. Savcılar, "Ellison, sert medya ve kamuoyu incelemesine ve Bankman-Fried'in tanıkları etkileme girişimlerine katlanarak, büyük kişisel ve profesyonel bedeller ödeyerek işbirliği yaptı" dedi. Yargıç Lewis A. Kaplan cezayı belirleyecek.