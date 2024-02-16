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Bakan Şimşek: Turizm yatırımının vergi matrahı yüzde 80 indirimli

16.02.2024 - 10:02 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Turizm yatırımının vergi matrahı yüzde 80 indirimli | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Suudi Arabistan'ın çok iddialı turizm hedefleri var, Türkiye bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir. Türkiye'nin inşaat sektöründe çok muazzam birikimi var. Oradaki tesislerin yapılmasına, tesislerinin işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan'ın çok iddialı turizm hedefleri olduğunu belirten Şimşek, "Türkiye, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir. Çünkü bizim mevsimler örtüşmüyor; onların turizm mevsimi kış, bizimki genelde yaz ve sonbahardır" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin inşaat sektöründe çok muazzam birikimi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Oradaki tesislerin yapılmasına, tesislerinin işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz. Dolayısıyla Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu alanlarda iş birliği yapması hem bizim hem onların menfaatine. Tur operatörlerimiz yazın buraya nasıl turist getiriyorlarsa, para kazanarak, oraya da turist götürebilirler. Biz artık turizmde dünyada ilk 5'teyiz. Yani 2022'de turist sayısında 4. sıradaydık. Bizim 2023 rakamlarımız belli. Dünya rakamları belli olunca belki muhtemelen yine 3. veya 4. sırada olabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda çok ciddi birikimi var."

Amaçlarının hizmet ihracatını büyütmek olduğunu belirten Bakan Şimşek, "100 milyar doların üzerine ulaştık. Şimdi bunu daha da büyütmek istiyoruz. Hizmet ihracatına Maliye olarak çok güçlü destek veriyoruz. Yüzde 80 matrah indirimi sağladık. Yani diyelim ki; Türkiye'den siz herhangi bir ülkeye belli alanlarda hizmet ihracatında bulunursanız fiilen ödeyeceğiniz vergi çok çok düşük düzeyde olacak. Yüzde 80 oranlı bir matrah indirimi var, o da önemli" diye konuştu.

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