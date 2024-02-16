Borsa İstanbul 9300 puanı aştı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 9300 puanı aştı
BİST 100 endeksi 9301 puana ulaşarak rekor kırdı.
Borsa İstanbul 100 endeksi saat 10:25 itibarıyla yüzde 0,5 yükselişle 9301 puana ulaşarak rekor kırdı.
Dolar 30.8019 TL, euro ise 33.1553 TL seviyesinde. Altının gramı 1984 TL'den işlem görüyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?