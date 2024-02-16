Borsa İstanbul 9300 puanı aştı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi saat 10:25 itibarıyla yüzde 0,5 yükselişle 9301 puana ulaşarak rekor kırdı. Dolar 30.8019 TL, euro ise 33.1553 TL seviyesinde. Altının gramı 1984 TL'den işlem görüyor.

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