Bitcoin yükselişini sürdürüyor! İki yılın zirvesini gördü | Bitcoin Haberleri

Bitcoin'in 52 bin doların üzerine çıkarak iki yılın en yüksek seviyelerini gördükten sonra yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dünyanın en büyük kripto para birimi, Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 52 bin 749 dolara ulaştı. Veri platformu CoinGecko'ya göre Bitcoin'in piyasa değeri de bu hafta yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Bitcoin'in piyasa değeri Cuma sabahı itibarıyla 52 bin 123 dolar seviyesinde.

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Bitcoin'in fiyatı bu ay yüzde 20'den fazla ve geçen yılın Ocak ayından bu yana üç kattan fazla arttı. Henüz Kasım 2021'deki tarihi rekoru olan yaklaşık 69 bin doları görmemiş olsa da, kripto para birimi 2022'nin sonundaki fiyat çöküşünden bu yana büyük ölçüde toparlandı.

Başta kripto para borsası platformu FTX olmak üzere birçok sektör devinin iflasları, yatırımcıların güvenini sarsmış ve bir yıl önce Bitcoin fiyatının çökmesine neden olmuştu.

ABD'nin dijital para birimlerine geleneksel borsada yatırım yapılmasını sağlayan ETF'lere izin vermesiyle Bitcoin tekrar yükselişe geçti.

Broker Tickmill analisti James Harte, "Çıkışlar durdu. Bitcoin arz gibi piyasa temelleri üzerinden ticarete geri döndü" dedi.

HALVING ETKİNLİĞİ

Kripto analist grubu ByteTree'den Charlie Morris, Bitcoin'in yükselişindeki ikinci ana faktörün her 4 yılda bir token madenciliği ödülünü yarıya düşüren Halving etkinliğinin yaklaşması olarak niteliyor. Yaklaşık dört yılda bir olan etkinliğin bir sonraki Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Toplamda 21 milyon adet ile sınırlandırılan Bitcoin, yapılan dijital para madenciliği sonucu ödül olarak veriliyor. Her 4 yılda bir bu ödül miktarı da yarı yarıya düşürülüyor.

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