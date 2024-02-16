Konut satışlarında düşüş devam ediyor | Konut Haberleri

Türkiye genelinde Ocak ayında 80 bin 308 konut satıldı. Böylece konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 oranında azaldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve %16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve %8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve %6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 5 BİN 915 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,5 azalış göstererek 5 bin 915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların bin 404'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 74 BİN 393 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 azalarak 74 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %92,6 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 25 BİN 263 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalarak 25 bin 263 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,5 oldu.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 55 BİN 45 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,6 azalış göstererek 55 bin 45 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,5 oldu.

YABANCILARA OCAK AYINDA 2 BİN 61 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ



Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

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ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI



Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

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