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Bakan Şimşek: Spekülasyonlara itibar etmeyin

22.02.2024 - 14:57 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Spekülasyonlara itibar etmeyin | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk şirketlerinin uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara rahat erişim sağladığını açıkladı. Bakan Şimşek "Dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor. Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.

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