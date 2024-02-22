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Merkez'in rezervleri belli oldu

22.02.2024 - 14:54 | Son Güncelleme :
Merkez'in rezervleri belli oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçtiğimiz hafta 134 milyar 926 milyon dolar seviyesinden 134 milyar 207 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezerv oranlarını detaylı olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki verilere göre brüt döviz rezervleri 719 milyon dolar azaldı. Merkez'in brüt rezervleri 134 milyar 926 milyon dolardan 134 milyar 207 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervleri 86 milyar 366 milyon dolardan 86 milyar 91 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 48 milyar 560 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara düştü.


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