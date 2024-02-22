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Yabancılar hisse satışına geçti

22.02.2024 - 14:45 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse satışına geçti | Piyasa Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler geçtiğimiz hafta hisse senetlerinde satışa döndü.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 16 Şubat haftasında 22,1 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 60,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 33,2 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları net 0,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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YABANCILARIN 35.4 MİLYAR DOLARLIK HİSSELERİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 35 milyar 445,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 846,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 786,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 675,8 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 91,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.


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