  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • KKM'de düşüş devam ediyor
‹ Önceki Haber Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Yabancılar hisse satışına geçti Yabancılar hisse satışına geçti

KKM'de düşüş devam ediyor

22.02.2024 - 14:06 | Son Güncelleme :
KKM'de düşüş devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat'dan bu hafta 24.5 milyar liralık çıkış yaşandı.

Kur Korumalı Mevduat 2 trilyon 367 milyar 722 milyon liradan 2 trilyon 343 milyar 176 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de bir haftada 24.5 milyar liralık düşüş yaşandı.

KREDİ VE MEVDUATLARDA YÜKSELİŞ

Krediler 12 trilyon 9 milyar TL'den 12 trilyon 52,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 866 milyar TL'den 15 trilyon 75,2 milyar TL'ye yükseliş gösterdi.

Haberin Devamı

TÜKETİCİ KREDİSİ VE KARTLI HARCAMALAR DÜŞTÜ

Tüketici kredileri 1 trilyon 539 milyar TL'den 1 trilyon 538,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 251,1 milyar TL'den 1 trilyon 244,7 milyar TL'ye geriledi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR GERİLEDİ

Takipteki alacaklar ise 197,1 milyar TL'den 196,8 milyar TL'ye indi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9801 Değişim: -0,08%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6247 Değişim: 0,16%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.015,28 Değişim: -0,14%
Düşük 2.012,25 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.