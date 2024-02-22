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Avrupa Merkez Bankası 20 yıl sonra zarar açıkladı

22.02.2024 - 15:48 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası 20 yıl sonra zarar açıkladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2004 yılından bu yana ilk kez zarar etti. Banka 2023 yılında 1,3 milyar euro zarara uğradı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yaptığı açıklamada yükselen enflasyonu dizginlemek adına yapılan bir dizi faiz artırımının sonucunda 2023'te zarar ettiklerini açıkladdı. Banka, yaklaşık yirmi yıldır ilk kez kâra hızlı bir dönüş beklenmediğini söyledi. Frankfurt merkezli kurumun, geçtiğimiz yıl 1,3 milyar euro (1,4 milyar dolar) zarara uğradığı bildirildi. ECB'nin en son zarar açıkladığı 2004 yılında, kısmen dolar ve yendeki zayıflık nedeniyle 1,6 milyar avroluk kayıp yaşanmıştı.

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ECB, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının enerji ve gıda maliyetlerini artırmasının ardından Temmuz 2022'de faizleri benzeri görülmemiş bir oranda artırmaya başladı. Enflasyonun soğuması ve euro bölgesi ekonomisindeki durgunluk karşısında Ekim ayından bu yana faiz oranlarını sabit tuttu ve gösterge mevduat faizini yüzde dört gibi rekor bir seviyede bıraktı. 

ECB'nin yıllarca süren krizle mücadelesi sonucunda biriktirdiği tahvillerden elde edilen faiz gelirlerinin de zararı önleyemediği bildirildi. Bu varlıklar uzun vadelere sahip ve borçlanma maliyetleri çok düşük olduğunda geri satın alınıyordu.

BANKA BİRKAÇ YIL BOYUNCA ZARAR AÇIKLAYABİLİR

Banka, "ECB'nin önümüzdeki birkaç yıl boyunca zarar açıklaması muhtemel ancak daha sonra bankanın sürdürülebilir kâr elde etmeye geri dönmesi öngörülüyor" dedi. Yapılan açıklamada mali performansın bankanın çalışmalarını etkilemeyeceğini de vurgulandı. 

ECB, enflasyonun yüzde iki hedefine döndüğüne dair ikna edici kanıtlar görene kadar faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutmayı planladıklarını açıkladı. 

Euro Bölgesi'nde enflasyon Aralık ayındaki yüzde 2,9'dan Ocak ayında yüzde 2,8'e geriledi.

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Ekonomistler ECB'nin önümüzdeki aylarda faiz indirimine başlamasını bekliyor. Başkan Christine Lagarde daha önce ilk kesintinin yaz aylarında gelebileceğini öne sürmüştü.


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