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Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

29.02.2024 - 09:24 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantısına katılmak üzere gittiği Brezilya'da ABD Hazine Bakanı Jannet Yellen ile bir araya geldi. Yellen, X hesabından duyurduğu görüşme için "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini tartışmak üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'ya hareket etmişti.

 


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