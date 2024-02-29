Bitcoin yükselişini sürdürüyor | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatı 63 bin dolar seviyesini aşarak 2 yılın zirvesini tazeledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dün 60 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin'de yükseliş sürüyor. Dijital para birimi Bitcoin fiyatı şu anda 63 bin 263 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dijital para birimi Kasım 2021'de 68 bin 890 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. O tarihten bu yana Bitcoin en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Dijital varlık yatırım fonu ARK36'nın kurucusu Mikkel Morch, Bitcoin'in yükselişi ile alakalı Cointelegraph'a "Bu ralli sadece grafikteki rakamlardan ibaret değil. Bu, kurumsal yatırımcılar arasında kripto para birimlerinin dönüştürücü potansiyeline olan güvenin bir beyanı. Üstelik ABD'de ETF'lere yeşil ışık yakılması, yeni bir iyimserlik dalgası yarattı. EFT'lerin onaylanması ticaret hacimlerini artırdı ve kripto bağlantılı firmaları daha geniş bir çevrede ön plana çıkardı" dedi.

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