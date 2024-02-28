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ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

28.02.2024 - 16:53 | Son Güncelleme :
ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi Ocak ayında yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Ticaret Bakanlığı Ekim'den Aralık'a kadar olan yılın 4. çeyreğinde ekonominin yüzde 3,2 oranında büyüdüğünü kaydetti. Dördüncü çeyrek GSYİH rakamları, Ticaret Bakanlığı'nın geçen ay başlangıçta bildirdiği yüzde 3,3 oranından aşağı doğru revize edildi. Ancak ABD büyümesi art arda altı çeyrektir yüzde 2'yi aşarak, yüksek faiz oranlarının dünyanın en büyük ekonomisini resesyona sürükleyeceği korkusunu boşa çıkardı.

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Yükselen enflasyona karşı Fed, gösterge faiz oranını Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasında 11 kez artırarak yirmi yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine çıkardı. Yüksek borçlanma maliyetleri, enflasyondaki yükselişi dizginledi. Geçen ay tüketici fiyatları Ocak 2023'e göre yalnızca %3,1 arttı. Enflasyon'un yüzde 2'ye düşmesi ile Fed'in faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. 


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