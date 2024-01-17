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Bakan Işıkhan'dan emeklilik açıklaması: O söz mutlaka yerine gelecek

17.01.2024 - 12:05 | Son Güncelleme :
Bakan Işıkhan'dan emeklilik açıklaması: O söz mutlaka yerine gelecek | Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu emekliye ek zamma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerle ilgili yapılan iyileştirmeler çok anlamlı olacak. Çok güzel bir yıla girdik inşallah" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye yapılan zamma işaret ederek, “Emeklilerle ilgili yapılan iyileştirmeler çok anlamlı olacak. Çok güzel bir yıla girdik inşallah” değerlendirmesini yaptı. Beştepe’deki Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, çalışma hayatında esnek çalışmayı da kapsayacak bir kanun çalışması yaptıklarını da açıkladı.

Bakan Işıkhan’ın açıklamaları şöyle:

GÜNDEMDE VAR AMA ORTA VADEDE

Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki. Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız.

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(Bu yıl içinde olur mu?)
Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak.

ESNEK ÇALIŞMAYI DA İÇERECEK GÜZEL BİR KANUN

İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK’in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti.”


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