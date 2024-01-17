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Bakan Bayraktar açıkladı: Enerji ve madencilik sektörüne 181,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız

17.01.2024 - 12:02 | Son Güncelleme :
Bakan Bayraktar açıkladı: Enerji ve madencilik sektörüne 181,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız | Genel Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2024 yılında enerji ve madencilik sektörüne toplam 181,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız" dedi.

2024 Yılı Yatırım Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programda yer alan enerji ve maden yatırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bayraktar, geçen yıla kıyasla enerji sektörüne yapılacak yatırımın 2024'te yüzde 70 artışla 75,7 milyar lira, madencilik sektörüne yapılacak yatırımın da yüzde 34 artışla 106 milyar lira olacağını belirterek, "En büyük yatırımı doğal gaz ve petrol arama ve üretim çalışmaları için yapacağız. Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimi artırmak için yaklaşık 100 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında 327 bin metre arama, 399 bin metre üretim sondajı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, doğal gaz ve elektrik iletim altyapısına da önemli miktarda yatırım yapacaklarını vurgulayarak, "2024 yılında doğal gaz depolama kapasitelerinin artırılması, doğal gaz iletim hattı yapımı ve modernizasyonu, doğal gaz ulaşmayan yerlere doğal gaz arzı sağlanması gibi faaliyetler kapsamında BOTAŞ, 29 milyar lira yatırım gerçekleştirecek. TEİAŞ ise elektrik iletim hatları ve trafo yatırımlarına 28 milyar lira kaynak aktaracak. Böylece diğer yatırımlarla beraber 2024 yılında enerji ve madencilik sektörüne yapacağımız toplam kamu yatırımı 181,7 milyar lirayı bulacak" dedi.

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'ÖZEL SEKTÖRE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılında enerji ve madencilik sektörlerine yapacağımız yatırımlar sayesinde doğal gaz ve petrol alanında inşallah gerçekleştireceğimiz yeni keşiflerle, sağlayacağımız üretim artışları ile hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Burada özel sektöre de büyük bir görevler düşüyor. Kamu yatırımlarının çok daha üzerinde, özellikle yenilenebilir enerji üretimi alanında özel sektörün gerçekleştireceği yatırımlarla hedeflerimize büyük katkı sunacaklarını düşünüyorum. Özel sektörün katkısı ile her yıl 5 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi santralini devreye alacağız. Hedefimiz bu yatırımlarla 2035 yılına kadar mevcut kurulu gücümüze toplam 60 bin megavatlık ilave yenilenebilir kurulu gücü eklemektir" ifadelerini kullandı.

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Bayraktar ayrıca, yayımlanan '2'nci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı hatırlatarak, 2030 yılına kadar 20,2 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapılacağını, bu sayede 2040 yılına kadar 46 milyar dolar tasarruf sağlanacağını belirtti.


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