Marka değeri en yüksek şirketler açıklandı... Apple zirveyi kimseye kaptırmadı | Teknoloji Haberleri

Apple, sabit kalan iPhone satışlarına karşın Google, Amazon ve Microsoft gibi rakiplerini geride bırakarak yılın marka değeri en yüksek şirketi oldu.

Marka değerleme danışmanlığı Brand Finance dünyanın en değerli ve en güçlü 500 küresel markasını açıkladı. Apple bu yıl yüzde 74'lük artış elde ederek marka değerini 517 milyar dolarına yükseltti ve dünyanın en değerli markası unvanını geri aldı. Apple bu sonuçla Google, Amazon ve Microsoft'u geride bıraktı. Şirket büyüklüğü sıralamasında ise 2.8 trilyon dolar büyüklüğe sahip Apple, 2.9 trilyon dolarlık Microsoft'un hemen ardında bulunuyor.

Haberin Devamı

AP'nin haberine göre Apple'ın iPhone yükselmese de yeni pazarlar bulma, ekosistemini genişletme ve kullanıcıyı daha yüksek değerli iPhone'lar almaya teşvik etme stratejisi ile dikkate değer bir marka değeri artışı elde etti. Apple, premium akıllı telefon pazarında yüzde 71'lik payla hakim şirket konumunda.

Brand Finance Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Haigh şunları söyledi:

"Apple, marka değerini stratejik çeşitlendirme ve premiumlaştırma yoluyla artırdı. Araştırmamıza göre, ankete katılanların yüzde 50'sinden fazlası Apple'ı pahalı, ancak fiyatına değer olarak nitelendirdi."

EN BÜYÜK ARTIŞ NVIDIA'NIN

Teknoloji devi NVIDIA yüzde 163'lük artışla dünyanın en hızlı büyüyen markası oldu.

Deutsche Telekom (yüzde 17 artışla 73,3 milyar ABD dolarına ulaşan marka değeri), Verizon'u (marka değeri yüzde 6 artışla 71,8 milyar ABD dolarına) geride bırakarak dünyanın en değerli telekomünikasyon markası unvanını elde etti. Dünya çapında 9'uncu sırada yer alan marka aynı zamanda Avrupa'nın en değerli markası olarak da liderliğini sürdürüyor. Tesla yüzde 12'lik düşüşle ilk 10'dan düşerek 18. sıraya geriledi.

2024 yılının marka değeri en yüksek şirketleri:

Haberin Devamı

1) Apple (ABD, teknoloji) 516.6 milyar dolar

2) Microsoft (ABD, teknoloji) 349.4 milyar dolar

3) Goolge (ABD, teknoloji) 333.4 milyar dolar

4) Amazon (ABD, e-perakende) 308.9 milyar dolar

5) Samsung (Güney Kore, teknoloji) 99.4 milyar dolar

6) Walmart (ABD, perakende) 96.8 milyar dolar

7) TikTok (Çin, teknoloji) 84.2 milyar dolar

8) Facebook (ABD, teknoloji) 75.7 milyar dolar

9) T-Mobile (Almanya, telekomunikasyon) 73.3 milyar dolar

10) ICBC (Çin, bankacılık) 71.8 milyar dolar

Etiketler