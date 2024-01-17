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Mahkemeden TAG kararı

17.01.2024 - 12:15 | Son Güncelleme :
Mahkemeden TAG kararı | Genel Haberler

Antalya 2’inci İdare Mahkemesi, TAG sürücüsünü, açtığı davada haklı buldu ve cezanın iptal edilmesine karar verdi.

Antalya 2’inci İdare Mahkemesi, TAG sürücüsünü, açtığı davada haklı buldu. Mahkeme, cezanın iptal edilmesine karar verdi. Söz konusu karar ile TAG sürücüsünün ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yaptığından bahisle korsan taşımacılık iddiası da geçersiz hale geldi.

“TUTANAK TEK TARAFLI VE DAYANAKSIZ”

Aracı bağlanan ve emniyet ekiplerince ceza uygulanan TAG sürücüsü B.B. tarafından açılan davada Antalya 2’inci İdare Mahkemesi sürücüyü haklı buldu ve cezanın iptal edilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında “Polis ekiplerince tutulan tutanağın tek taraflı ve dayanaksız olduğu, TAG sürücüsünün ticari maksatla yolcu taşıdığına dair delil bulunmadığı ve bunun sadece kolluk beyanından kaynakladığı, dolayısıyla emniyet tarafından tutulan tutanak ile kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu” belirtildi.


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