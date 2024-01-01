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Yatırımcı sayısı hızlı düştü

01.01.2024 - 06:33 | Son Güncelleme :
Yatırımcı sayısı hızlı düştü | Piyasa Haberleri

Merkezi Kayıt Kuruluşu, yatırımcısı sayısının 29 Aralık haftası itibarıyla 833 bin 119 kişi azaldığını açıkladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftada 800 bin kişinin üzerinde düşüş gösterdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 29 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 833 bin 119 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 486 bin 149'dan 7 milyon 653 bin 30'a indi.

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Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,13 trilyon TL'den 10,03 trilyon TL'ye geriledi.


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