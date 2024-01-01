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Markalar fiyatları değiştirmek için harekete geçti

01.01.2024 - 07:43 | Son Güncelleme :
Markalar fiyatları değiştirmek için harekete geçti | Genel Haberler

2024 yılının gelmesiyle birlikte otomotiv markaları fiyatlarını değiştirmeye başladı. Markaların fiyat listesi kısmında "Fiyatlarımız güncelleniyor" uyarısı çıkıyor.

Otomotiv sektörü yeni bir yıla başladı. 2023 model araçları bir süre daha satmaya devam edecek olan firmalar Ocak ayı için yeni fiyatları belirlemeye çalışıyor.

Markalar fiyat değişiklikleri yaparken fiyat listesi kısmına "Fiyatlarımız Güncellenmektedir" uyarısı konuldu.

2024 MODELLER NE ZAMAN SATILACAK?

2024 model araçların üretimi ve piyasaya sürülmesi yerli üretim için 15-30 gün sonra, ithal araçlar için ise 1-3 ay arasını buluyor. Markalar bu nedenle ellerinde kalan 1 yaşındaki araçları müşterilere satmaya çalışacak.

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Eğer kasa değişimi yapılmamışsa ve fiyatı da 2024 modellerden çok daha uygunsa 2023 model otomobil alınabilir. Böylece ikinci elde satarken 1 yıl daha az kilometre yapmış olacağından emsallerine göre ikinci el fiyatı daha yüksek olabilir. Garanti konusunda ise satış tarihinden itibaren garanti süreci başladığı için tüketicinin bir kaybı olmuyor.


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