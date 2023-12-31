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Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğalgazda herhangi bir fiyat artışı olmadı

31.12.2023 - 17:15 | Son Güncelleme :
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğalgazda herhangi bir fiyat artışı olmadı | Genel Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul TEİAŞ Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik maliyetlerinden doğalgaz maliyetlerinden etkilenmemesi adına desteklerimiz devam ediyor. Herhangibir fiyat artışı söz konusu olmadı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yıl öncesi TEİAŞ Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İşletme Müdürlüğü kontrol merkezinde yetkililerden bilgi alan Bayraktar, çalışanların yeni yılını da kutladı. Bakan Bayraktar, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik maliyetlerinden doğalgaz maliyetlerinden etkilenmemesi adına desteklerimiz devam ediyor. Herhangibir fiyat artışı söz konusu olmadı hepinizin malumu." diye konuştu.

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"81 İLİMİZDE 21 BİN ARKADAŞIMIZ SAHADA"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün Türkiye’nin enerji şebekesinin elektrik şebekesinin en önemli merkezlerinden birindeyiz. Trakya yük tevzi merkezindeyiz. Elektrik elbette ki hayatımızın her alanında 7/24 yılın 365 günü ihtiyaç duyduğumuz ve bundan sonraki süreçte de daha ihtiyaç duyacağımız önemli bir alan. Bu alanın kalbi diyeceğimiz, bu alanın yönetildiği merkezdeyiz bugün ve burada çalışmalarımızı hem ekibimizin hem sistemimizin önümüzdeki yıla 2024 yılına hazırlıklarını yerinde görmek vesilesiyle buraya geldik. Tabii elektrikte görünmez enerjide görünmez kahramanlarla bugün biraradayız. Çünkü bu arkadaşlarımız dediğimiz gibi 7/24 yaz kış demeden tatil dinlemeden görevlerinin başındalar ve ülkemizin vatandaşlarımızın kaliteli kesintisiz güvenilir şekilde enerjilerini tedarik etmek için gece gündüz faaliyet gösteriyorlar çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Ben onlara bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum." dedi.  

Bayraktar, "Ebetteki Türkiye’nin elektrik şebekesi çok büyük bir şebeke dünyanın 6. büyük şebekesi. Geçtiğimiz yıl 106 bin megavatlık bir kurulu güce ulaştık ve yaklaşık 1.5 milyon kilometrelik bir iletim ve dağıtım şebekemiz var. Dolayısıyla bunun yönetilmesi büyük bir efor istiyor, büyük bir gayret istiyor. Türkiye’nin her yerinde 81 ilinde yaklaşık 21 bin arkadaşımız bugün sahada. Bugün ve bundan sonraki günlerde de sahada olacak. Dolayısıyla biz herhangi bir kesintiye kısıntıya sebebiyet vermeden arz güvenliğimizi temin ederek bu faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte tabii bu elektriğin daha yenilenebilir kaynaklardan sağlanması içinde gayretlerimize çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 yılında da bu çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz her yıl 5 bin megavatlık bir yenilenebilir kurulu gücü yeniden devreye alabilmek. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız ve tabii ki elektriğin tüketicilere doğru şekilde sorunsuz şekilde kesintisiz şekilde ulaşmasına da gayret edeceğiz. " şeklinde konuştu. 

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"GABAR'DA SONDAJ FAALİYETLERİNİN BAŞINDA OLACAĞIZ"

Bayraktar, "Başta bütün çalışan arkadaşlarımız başta milletimiz sizler değerli basın mensupları hepinizin bu vesileyle 2024 yılını yeni yılı tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılının ilk yüzyılı hedeflerimizin bu iddialı Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk yılı. Dolayısıyla biz de gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Dün sizlerle beraber Silivri’de doğalgaz depolarımıza oradaki arz güvenliğimizi gittik yerinde inceledik. Bu akşam Gabar’a gidiyoruz. Gabar’da petrol üretimimizin yapıldığı kuyularda çalışanlarımızın sondaj faaliyetlerimizin başında olacağız. Bu anlamda tekrar büyük bir özveriyle bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza tebrik ediyorum.  Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik maliyetlerinden doğalgaz maliyetlerinden etkilenmemesi adına desteklerimiz devam ediyor. Herhangi bir fiyat artışı sözkonusu olmadı hepinizin malumu. İnşallah biz de imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde önümüzdeki yıl da elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızı artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz. " dedi.


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