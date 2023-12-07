Yabancılar hisse aldı | Piyasa Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler hissede alıcı tarafında kaldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 1 Aralık haftasında 376,4 milyon dolar hisse alışı gerçekleştirdi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta Devlet İç Borçlanma Senetleri (Kesin Alım) alımları 152,2 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları 0,1, milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 0,1 milyon dolar seviyesinde oluştu.

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STOKLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 331,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 461,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 216,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 751,0 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 56,1 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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