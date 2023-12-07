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Galatasaray ile TOKİ arasında toplu konut anlaşması

07.12.2023 - 16:49 | Son Güncelleme :
Galatasaray ile TOKİ arasında toplu konut anlaşması | Genel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile Galatasaray Spor Kulübü arasında, deprem bölgesine 300 kalıcı konut yapımıma yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda gerçekleştirilen imza törenine Bakan Özhaseki, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldı. Protokol kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta toplam 300 deprem konutunun yapılması öngörüldü. Deprem bölgesinde inşa edilecek bir mahallenin isminin de 'Galatasaray Mahallesi' olması kararlaştırıldı.

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'250 BİN KONUT YAPIMI DEVAM EDİYOR'

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, ağır ve orta hasar alan bina sayısının 850 bin olduğunu söyledi. Depremlerin ardından devletin büyük bir refleks gösterdiğine işaret eden Özhaseki, "İlk günlerde bulabildiğimiz Hazine arazilerinde, sağlam zeminlerde inşaatlara başladık. Şimdi o bölgelerde 250 bin kadar konut yapımı devam ediyor. Bundan 8- 10 ay önce başladığımız bu inşaatların bir kısmını teslim edecek duruma geldik. İnşallah sene başından itibaren 46 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Köy evlerimizi çelikten yapıyoruz. 51 bine yakın ihalesi hazırlanmış çelik karkas üzerinden köy evlerimizin yapım ihaleleri devam ediyor. Vatandaşın bir kısmı 'Yerinde dönüşüm yaparız' dedi. 'Tamam, siz eğer evlerinizi yerinizde yaparsanız biz size destek vereceğiz' dedik. 1,5 milyon liralık destek paketini kanun olarak çıkardık. O da devam ediyor. Allah'tan mani gelmezse, her başladığımız işi, ihaleyi 1 seneye kadar teslim edip vatandaşlarımızı o güvenli konutlarında oturtmak istiyoruz. Şöyle 1- 2- 3 sene içerisinde de sanki hiç deprem olmamış gibi o bölgelerimizde hayatın canlandığını, yeniden şehirlerimizin neşvünema (gelişmek) bulduğunu, insanların orada yaşadığını, ticaretin devam ettiğini, çocukların sokaklarda oynadığını görebileceğiz. Bütün enerjimiz bunun üzerine" diye konuştu.

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'GALATASARAY CAMİASINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Deprem bölgesine yardım için girişimde bulunan ilk spor kulübü başkanının Dursun Özbek olduğunu kaydeden Özhaseki, "Kendisi teklif etti. Gittik, o bölgede beraber temel attık. 3 şehrimizde bir iş başlattık. Canlı yayında Sayın Cumhurbaşkanımız bağlandığında ben de dedim ki; 'Sayın Başkanımız diyor ki ben Galatasaraylıyım. Hiçbir kulübün bizi geçmesine tahammülüm olmaz. Ben başkanım. Galatasaray'ın başkanıyım. Ama bu hayır işinde herkes bizi geçsin istiyorum. Bizi daha çok geçecek kulüpler de olabilir. Şimdi bugün böyle bir paylaşım günündeyiz.' Bundan dolayı değerli başkanıma, Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir işe öncülük ediyor. 'İnşallah arkası gelir' diye de temennide bulunuyorum" dedi.

'HAYIR İŞİNDE DE YARIŞMAMIZ LAZIM'

Galatasaray Başkanı Özbek, 6 Şubat depremlerinin ülkenin yüzde 15'ine hasar verdiğini belirterek, "Bizim de el atmamız gerektiği noktasında Galatasaray olarak birinci günden bu yana tereddüt etmedik. Bu travmayı yaşamış birisi olarak söylüyorum; her sivil toplum kuruluşu veya her bireyin, hayırsever vatandaşların bu konuya el atması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bizim mademki 30 milyon taraftarımız var, kişi başına 20 lira toplasak bunu karşılayabiliyoruz. Burada yaklaşık 850 bine yakın konut ve iş yeri olarak inşaat yapılması gereği var. Konteynerde yaşam, aile yaşamına uygun değil, yazı var, kışı var. O nedenle bizim gibi kuruluşların bu işe el atması lazım. Galatasaray gibi Fenerbahçe de Beşiktaş da Trabzonspor da Kayserispor da yarışmacı kulüpler. Yeşil sahalarda yarıştığımız gibi hayır işinde de yarışmamız lazım. Çağrımı rakip kulüplere yapıyorum, gelin burada da yarışalım" diye konuştu.

Protokolün imzalanmasının ardından Özbek, depremzede vatandaşlar için Galatasaray Spor Kulübü'nün topladığı 50 milyon TL tutarındaki bağış çekini ve üzerinde isminin yazılı olduğu '38' numaralı Galatasaray formasını Bakan Özhaseki'ye takdim etti.


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