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Döviz mevduatları azaldı

07.12.2023 - 14:58 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatları azaldı | Piyasa Haberleri

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 378,80 milyon dolar azalış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 176 milyar 16,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Aralık ile sona eren haftada 175 milyar 637,80 milyon dolara düştü.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 48 milyon dolar düşerek 101 milyar 528,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 330,80 milyon dolar düşüşle 74 milyar 109,10 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 773 milyon dolar düşüş gösterdi. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 558 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 215, milyar dolar düşüş yaşadı.

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