Yabancılar BİST'te alım tarafına geçti | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul pay piyasasında yabancı yatırımcılar Kasım'da 3 ay aranın ardından ilk kez net alım yaptılar.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Kasım ayında yabancı yatırımcılar üst üste üçüncü aylık net satışın ardından ilk kez alım pozisyonunda oldular ve 725,8 milyon dolar net alım gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul, Kasım ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar Kasım ayında 26 milyar 963 milyon 101 bin 542 dolar tutarında alım yaparken, 26 milyar 237 milyon 302 bin 573 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net alım işlemleri 725 milyon 798 bin 969 dolar oldu.

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Yabancıların toplam işlem hacmi 53 milyar 200 milyon 404 bin 115 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Haziran ayından bu yana görülen en düşük işlem hacmi oldu.

Böylece yılın ilk 11 ayında yabancıların alım işlemleri 362,3 milyar olurken, satım işlemleri 363,8 milyar dolar oldu. Yabancılar söz konusu dönemde net 1,53 milyar dolar satım gerçekleştirdi.

Yabancılar aynı ayda 164 milyon 519 bin 255 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 68 milyon 046 bin 213 dolar satış yaptı.

Böylece, yabancıların Pay Piyasası ile Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı toplam alım işlemleri 27 milyar 127 milyon 620 bin 797 dolar, satım işlemleri 26 milyar 305 milyon 348 bin 786 dolar olurken, toplam net alım 822 milyon 272 bin 111 dolar olarak belirlendi.

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