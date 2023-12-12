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Altın ithalatı düşüşte

12.12.2023 - 06:55 | Son Güncelleme :
Altın ithalatı düşüşte | Ekonomi Haberleri

Kasım ayında altın ithalatı geriledi, gümüş ithalatı rekor kırdı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı Kasım ayında bir miktar gerilerken, gümüş ithalatı yeni bir rekor kırdı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, geçen ay altın ithalatı 22 bin 313 kg oldu. Böylece bir önceki ayda kaydedilen 23 bin 182 kg ithalatına göre yüzde 3,7 düşüş olurken, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 38 bin 928 kg ithalatın yüzde 42,7 altında kalındı. 

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Yılın ilk 11 ayında toplam altın ithalatı 302 bin 888 kg olarak gerçekleşti.

GÜMÜŞ İTHALATI TARİHİ ZİRVESİNDE

Gümüş ithalatında Ekim ayında gördüğü tarihi zirvesini Kasım ayında daha yukarı taşıdı. Geçen ay 188 bin 107 kg yapılan ithalat kayıtların tutulmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek rakam oldu. 

Gümüş ithalatı yılın ilk 11 ayında 990 bin 831 kg seviyesine ulaştı.


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