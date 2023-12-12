  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • SPK'dan HATEK hissesinde bir kişiye 6 ay yasak
‹ Önceki Haber İki hissede brüt takas kararı İki hissede brüt takas kararı Sonraki Haber › Yabancılar BİST'te alım tarafına geçti Yabancılar BİST'te alım tarafına geçti

SPK'dan HATEK hissesinde bir kişiye 6 ay yasak

12.12.2023 - 06:51 | Son Güncelleme :
SPK'dan HATEK hissesinde bir kişiye 6 ay yasak | Piyasa Haberleri

SPK, Hatay Tekstil pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Yusuf Öztaşbaşı adlı kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bir kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Yusuf Öztaşbaşı adlı kişi hakkında 12.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.690 Değişim: -0,50% Hacim : 29.349 Mio.TL Son veri saati : 13:04
Düşük 7.673 12.12.2023 Yüksek 7.744
Açılış: 7.727
29,0361 Değişim: 0,12%
Düşük 28,8798 12.12.2023 Yüksek 29,0656
Açılış: 29,0011
31,3684 Değişim: 0,39%
Düşük 31,0997 12.12.2023 Yüksek 31,4058
Açılış: 31,2464
1.854,37 Değişim: 0,42%
Düşük 1.840,86 12.12.2023 Yüksek 1.856,59
Açılış: 1.846,57
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.