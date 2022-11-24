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Yabancı yatırımcı 56,5 milyon dolarlık hisse aldı

24.11.2022 - 14:51 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı 56,5 milyon dolarlık hisse aldı | Piyasa Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta 56,5 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Kasım haftasında net 56,5 milyon dolarlık hisse senedi, 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı. 20,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 18 Kasım haftasında 23 milyar 650 milyon dolar oldu.


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