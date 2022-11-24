Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Kasım ile biten haftada 5 milyar 362 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Kasım ile biten haftada 5 milyar 362 milyon dolar artarak 122 milyar 855 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 3 milyar 409 milyon dolar artarak 76 milyar 621 milyon dolardan 80 milyar 30 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 18 Kasım haftasında 1 milyar 953 milyon dolar artarak 40 milyar 902 milyon dolardan 42 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

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