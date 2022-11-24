ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 24 Kasım altın fiyatları

Altının ons fiyatı, Fed tutanaklarında faiz artış hızına yönelik mesajlar sonrası yükselişini sürdürürken; gram altın fiyatları da, ons altınındaki yükselişin desteğiyle değer kazancında ilerliyor.

Altının ons fiyatı, üç gündür aralıksız yükselişini sürdürüyor. Dün açıklanan Fed tutanaklarında faiz artış hızının yavaşlayabileceği mesajı değerli emtiayı destekledi. Ons altın bugünkü işlemlerde 1758 dolara kadar yükselirken, en düşük 1749 dolara geriledi. Sarı maden, şu dakikalarda ise yüzde 0,25 oranında yükselişle 1755 dolar seviyesinde hareket ediyor. Dolar dünyada güç kaybederken, ABD tahvil faizlerindeki de düşüyor. Altın fiyatları da ters korelasyon etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1043 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1049 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1053,53 lira seviyesini, en düşük ise 1045,70 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:26 itibarıyla yüzde 0,30 oranında yükselişle 1052,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1732 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 127 liradan işlem görüyor.

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