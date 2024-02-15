Uluslarası piyasalarda son durum ne? Asya, ABD'nin etkisi ile yükseldi... Avrupa borsaları güne iyi başladı | Piyasa Haberleri

Asya'da hisse senetleri Perşembe günü, ABD'deki Wall Street hisselerinin önceki gün yaşadığı keskin kayıpların çoğunu toparlamasının ardından yükseldi. Avrupa borsaları da İngiltere'nin resesyona girmesine karşın güne iyi başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Güney Kore'deki Kospi endeksi dışındaki Asya borsalarının çoğunda göstergeler Wall Street'in etkisiyle yükselirken, Çin anakarasındaki pazarlar Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı kaldı.

Japonya, ekonomisinin 2023 yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 0,4 oranında daraldığını bildirdi. Japonya üst üste ikinci çeyrekte de küçüldü. Japonya'nın nominal GSYİH'si geçen yıl toplam 4,2 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bu durum Japonya'yı dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olarak ABD, Çin ve Almanya'nın gerisine yerleştirdi. Bu gelişmelere karşın Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 37.948,35 puana yükseldi.

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Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 15.971,18 puana yükseldi.

Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.605,70 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kayıpla 2.613,80 puana geriledi.

Tayvanlı Taiex, dünyanın en büyük bilgisayar çipi üreticisi TSMC'nin gelirinin Ocak ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 arttığını bildirmesinin ardından yüzde 3 artışla 18.644,57 ile rekor yüksek kapanışa ulaştı.

Hindistan'ın Sensex endeksi yüzde 0,4 artarken Bangkok'ta SET yüzde 0,1 oranında yükseldi.

AVRUPA BORSALARI



Avrupa borsaları, İngiltere ekonomisinin resmi resesyona girdiği yönündeki haberlere rağmen Perşembe günü iyi bir açılış yaptı.

Londra'nın büyük şirketlerin FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.610,62 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.741,43 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,7 artışla 17.057,87 puana yükseldi.

Resmi veriler, İngiltere'nin geçen yılın sonunda yüksek enflasyon ve yaşam maliyeti krizi nedeniyle resesyona girdiğini ve bu yılın seçimleri öncesinde Başbakan Rishi Sunak'a darbe indirdiğini gösterdi.

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ABD BORSALARI

Wall Street'te ise Çarşamba günü S&P 500 endeksi Salı günkü kaybının üçte ikisinden fazlasını geri alarak yüzde 1 artışla 5.000,62 puana yükseldi. Enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası Fed'in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentilerini boşa çıkardı. Bu nedenle hisse senetleri rekor oranda yükselişe geçti.

Yapay zeka teknolojisi ile atılım yapan teknoloji şirketi Nvidia hisseleri Çarşamba günü yüzde 2,5 arttı. Bu, S&P 500 endeksini kaldıran en güçlü güç oldu.

Dow Jones, yaklaşık 11 ayın en kötü kaybının ardından yüzde 0,4 artışla 38.424,27 puana yükseldi. Nasdaq yüzde 1,3 artışla 15.859,15 puana yükseldi.

PETROL FİYATLARI

ABD ham petrolü, 20 sent düşerek varil başına 76,44 dolara geriledi. Brent ham petrolü ise 18 sent kayıpla varil başına 81,42 dolara geriledi.

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