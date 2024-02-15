  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Seçimler öncesi Başbakan Rishi Sunak'a kötü haber! İngiltere resesyona girdi
‹ Önceki Haber Uluslarası piyasalarda son durum ne? Asya, ABD'nin etkisi ile yükseldi... Avrupa borsaları güne iyi başladı Uluslarası piyasalarda son durum ne? Asya, ABD'nin etkisi ile yükseldi... Avrupa borsaları güne iyi başladı Sonraki Haber › Dünyanın en büyük çip üreticisi TMSC'nin hisseleri rekor seviyede arttı Dünyanın en büyük çip üreticisi TMSC'nin hisseleri rekor seviyede arttı

Seçimler öncesi Başbakan Rishi Sunak'a kötü haber! İngiltere resesyona girdi

15.02.2024 - 12:15 | Son Güncelleme :
Seçimler öncesi Başbakan Rishi Sunak'a kötü haber! İngiltere resesyona girdi | Ekonomi Haberleri

İngiltere'nin yüksek enflasyon ve yaşam maliyeti krizi nedeniyle resesyona (ekonomik durgunluk) girdi. Bu durum genel seçimler öncesinde Başbakan Rishi Sunak'a darbe olarak nitelendiriliyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yaptığı açıklamada, gayri safi yurtiçi hasılanın önceki çeyrekte yüzde 0,1 daralmasının ardından 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 0,3 daraldığını söyledi. Gayri safi yurt içi hasılasının art arda iki çeyrekte düşmesi ile İngiltere ekonomik durgunluk olarak tanımlanan resesyona girdi. 

Haberin Devamı

ONS, imalat, inşaat ve toptan satış gibi tüm ana sektörlerin dördüncü çeyrekte küçüldüğünü kaydetti ancak ekonominin 2023'te genel olarak yatay seyrettiğini de ekledi.

Bu yılın sonunda yapılması beklenen genel seçimler öncesinde iktidardaki Muhafazakar partinin lideri Başbakan Rishi Sunak, ekonomiyi büyütme sözü vermişti. Seçimler öncesinde Sunak anketlerde, Keir Starmer önderliğindeki İşçi Partisi'nin gerisinde. İngiltere halkı bugün ara seçim için sandık başına gidiyor. 

HAFİF DURGUNLUK 

Capital Economics analisti Ruth Gregory, "İngiltere'nin 2023'te teknik durgunluğa girdiği haberi, iki ara seçimi kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya olduğu bir günde başbakan için bir darbe olacak. Ancak bu durgunluk olabildiğince hafif atlatılacak" dedi 

Maliye bakanı Jeremy Hunt, üretimdeki düşüşün arkasında enflasyon ve yüksek faiz oranlarının yattığını belirtti. Ancak Hunt ekonominin yükselişe geçmesinin yakın olduğunu da ekledi. Hunt şu ifadeleri kullandı: 

"İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürebilmesi için faiz oranları yüksek olsa da, düşük büyüme sürpriz değil. Ancak İngiliz ekonomisinin bir dönemeçten döndüğüne dair işaretler var. Uzmanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde büyümenin güçleneceği, ücretlerin fiyatlardan daha hızlı yükseleceği, ve işsizliğin düşük kaldığı konusunda hemfikir. Pek çok aile için hala zor bir zaman olsa da, daha güçlü bir ekonomi inşa etmek için plana sadık kalmalıyız."

Haberin Devamı

Ekonomik durgunluk haberi, Birleşik Krallık'ta enflasyonun Ocak ayında Aralık ayına göre yüzde 4,0 seviyesinde arttığı haberinden bir gün sonra geldi. 

Ocak ayı verileri piyasanın yüzde 4,2'lik artış beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Hunt, yüksek enflasyonu düşürmenin hükümetin "en önemli" hedefi olmayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.242 Değişim: 1,87% Hacim : 152.424 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.113 15.02.2024 Yüksek 9.283
Açılış: 9.114
30,7179 Değişim: -0,08%
Düşük 30,2397 15.02.2024 Yüksek 31,1615
Açılış: 30,7433
33,2211 Değişim: 0,63%
Düşük 32,6747 15.02.2024 Yüksek 33,3926
Açılış: 33,0138
1.980,26 Değişim: 0,63%
Düşük 1.947,12 15.02.2024 Yüksek 1.996,92
Açılış: 1.967,92
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.