Seçimler öncesi Başbakan Rishi Sunak'a kötü haber! İngiltere resesyona girdi | Ekonomi Haberleri

İngiltere'nin yüksek enflasyon ve yaşam maliyeti krizi nedeniyle resesyona (ekonomik durgunluk) girdi. Bu durum genel seçimler öncesinde Başbakan Rishi Sunak'a darbe olarak nitelendiriliyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yaptığı açıklamada, gayri safi yurtiçi hasılanın önceki çeyrekte yüzde 0,1 daralmasının ardından 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 0,3 daraldığını söyledi. Gayri safi yurt içi hasılasının art arda iki çeyrekte düşmesi ile İngiltere ekonomik durgunluk olarak tanımlanan resesyona girdi.

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ONS, imalat, inşaat ve toptan satış gibi tüm ana sektörlerin dördüncü çeyrekte küçüldüğünü kaydetti ancak ekonominin 2023'te genel olarak yatay seyrettiğini de ekledi.

Bu yılın sonunda yapılması beklenen genel seçimler öncesinde iktidardaki Muhafazakar partinin lideri Başbakan Rishi Sunak, ekonomiyi büyütme sözü vermişti. Seçimler öncesinde Sunak anketlerde, Keir Starmer önderliğindeki İşçi Partisi'nin gerisinde. İngiltere halkı bugün ara seçim için sandık başına gidiyor.

HAFİF DURGUNLUK

Capital Economics analisti Ruth Gregory, "İngiltere'nin 2023'te teknik durgunluğa girdiği haberi, iki ara seçimi kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya olduğu bir günde başbakan için bir darbe olacak. Ancak bu durgunluk olabildiğince hafif atlatılacak" dedi

Maliye bakanı Jeremy Hunt, üretimdeki düşüşün arkasında enflasyon ve yüksek faiz oranlarının yattığını belirtti. Ancak Hunt ekonominin yükselişe geçmesinin yakın olduğunu da ekledi. Hunt şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürebilmesi için faiz oranları yüksek olsa da, düşük büyüme sürpriz değil. Ancak İngiliz ekonomisinin bir dönemeçten döndüğüne dair işaretler var. Uzmanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde büyümenin güçleneceği, ücretlerin fiyatlardan daha hızlı yükseleceği, ve işsizliğin düşük kaldığı konusunda hemfikir. Pek çok aile için hala zor bir zaman olsa da, daha güçlü bir ekonomi inşa etmek için plana sadık kalmalıyız."

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Ekonomik durgunluk haberi, Birleşik Krallık'ta enflasyonun Ocak ayında Aralık ayına göre yüzde 4,0 seviyesinde arttığı haberinden bir gün sonra geldi.

Ocak ayı verileri piyasanın yüzde 4,2'lik artış beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Hunt, yüksek enflasyonu düşürmenin hükümetin "en önemli" hedefi olmayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

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