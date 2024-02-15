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Dünyanın en büyük çip üreticisi TMSC'nin hisseleri rekor seviyede arttı

15.02.2024 - 13:11 | Son Güncelleme :
Dünyanın en büyük çip üreticisi TMSC'nin hisseleri rekor seviyede arttı | Ekonomi Haberleri

ABD'li Banka Morgan Stanley'in, çip geliştiricisi NVDIA hakkındaki kararı ardından dünyanın en büyük çip üreticisi TMSC'nin hisseleri rekor derecede arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dünyanın en büyük çip üreticisi konumundaki Tayvanlı Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin (TSMC) hisseleri, ABD'li banka Morgan Stanley’nin çip tasarımcısı Nvidia’ya yönelik fiyat hedeflerini yükseltmesinin ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'li finans kuruluşu, bu kararı yapay zekaya artan talep nedeniyle aldığını belirtti. 

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Morgan Stanley, ABD’li teknoloji devi NVIDIA'nın fiyat hedefini 7 Şubat’taki 603 dolardan 750 dolara çıkardı. Kurum, NVIDIA için ekonomi kaçıdan yakın vadede çok güçlü bir tablo görmeye devam ettiğini de söyledi. 

Tayvan Menkul Kıymetler Borsası, Çin Yeni Yılı tatilinin ardından 15 Şubat’ta yeniden işlem görmeye başladı. TSMC hisseleri ise yüzde 8 artışla 22 dolar (697 yeni Tayvan doları) seviyesine yükseldi 

Dünyanın en büyük çip tasarımcılarından olan teknoloji devi Nvidia, geçen yıl başlayan yapay zeka patlamasından en büyük yararlanan şirketlerden biri. Sohbet programı ChatGPT'nin piyasaya sürülmesi ile popüler hale gelen yapay zeka teknolojileri, yüksek işlemcili çiplere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden NVIDIA ve TSMC, 2023 yılında gelirlerini en çok arttıran şirketlerden biri oldu. 


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