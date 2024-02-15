  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Havacılık devi Airbus'un kârı düştü
‹ Önceki Haber Japonya'ya büyük şok! Almanya'ya geçilen Japonya üçüncülüğü kaybetti Japonya'ya büyük şok! Almanya'ya geçilen Japonya üçüncülüğü kaybetti Sonraki Haber › Uluslarası piyasalarda son durum ne? Asya, ABD'nin etkisi ile yükseldi... Avrupa borsaları güne iyi başladı Uluslarası piyasalarda son durum ne? Asya, ABD'nin etkisi ile yükseldi... Avrupa borsaları güne iyi başladı

Havacılık devi Airbus'un kârı düştü

15.02.2024 - 10:47 | Son Güncelleme :
Havacılık devi Airbus'un kârı düştü | Ekonomi Haberleri

Airbus'un kârı 2023 yılında yüzde 11 düşerek 3,8 milyar euro oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Avrupalı ​​uçak üreticisi Airbus, uzay bölümünden doğan masraflar nedeniyle net kârının 2023'te yüzde 11 düşüşle 3,8 milyar euroya (4,1 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Tedarik zincirindeki sorunlara rağmen geçen yıl 735 uçak teslim eden grup, 2024 yılında "800 civarında" teslimat yapmayı planladığını söyledi.

Düşüşe rağmen açıklanan rakam, Airbus'ın 2022'deki 4,2 milyar euroluk bereketli yılının ardından açıkladığı üçüncü en büyük kâr rakamı oldu.

Haberin Devamı

Airbus CEO'su Guillaume Faury, "2023'te tüm işletmelerimizde güçlü sipariş alımı kaydettik ve taahhütlerimizi yerine getirdik. Operasyon ortamının karmaşıklığı göz önüne alındığında bu önemli bir başarıydı" dedi.

Grup, 2023 yılında 2.094 uçak siparişi alarak 2013'teki rekoru kırdığını söyledi. Sipariş listesinin başında A320 ve uzun menzilli A350 jetleri yer aldı.

Grubun gelirleri yüzde 11 artışla 65,4 milyar euroya yükselirken, ticari uçak gelirleri yüzde 15 arttı.

Airbus Helicopters ise 2023 yılında 346 helikopter teslim etti ve gelirler yüzde dört arttı. Airbus Defence and Space'in gelirleri de yüzde iki arttı. Ancak uzay bölümünün kârı, tek seferlik 600 milyon euroluk bir harcama nedeniyle yüzde 40 düşerek 229 milyon euroya geriledi.

ABD'li rakibi SpaceX'in sıkı rekabetiyle karşı karşıya kalan Airbus'un uzay bölümü, sabit uydularının geliştirilmesindeki gecikmelerden ve yüksek maliyetlerden de etkilendi. Uzay bölümü başkanı Jean-Marc Nasr 1 Mart'tan itibaren görevden alınacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.242 Değişim: 1,87% Hacim : 152.424 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.113 15.02.2024 Yüksek 9.283
Açılış: 9.114
30,7241 Değişim: -0,06%
Düşük 30,2397 15.02.2024 Yüksek 31,1615
Açılış: 30,7433
33,1379 Değişim: 0,38%
Düşük 32,6747 15.02.2024 Yüksek 33,3926
Açılış: 33,0138
1.979,51 Değişim: 0,59%
Düşük 1.947,12 15.02.2024 Yüksek 1.996,92
Açılış: 1.967,92
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.