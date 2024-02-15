Havacılık devi Airbus'un kârı düştü | Ekonomi Haberleri

Airbus'un kârı 2023 yılında yüzde 11 düşerek 3,8 milyar euro oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Avrupalı ​​uçak üreticisi Airbus, uzay bölümünden doğan masraflar nedeniyle net kârının 2023'te yüzde 11 düşüşle 3,8 milyar euroya (4,1 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Tedarik zincirindeki sorunlara rağmen geçen yıl 735 uçak teslim eden grup, 2024 yılında "800 civarında" teslimat yapmayı planladığını söyledi.

Düşüşe rağmen açıklanan rakam, Airbus'ın 2022'deki 4,2 milyar euroluk bereketli yılının ardından açıkladığı üçüncü en büyük kâr rakamı oldu.

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Airbus CEO'su Guillaume Faury, "2023'te tüm işletmelerimizde güçlü sipariş alımı kaydettik ve taahhütlerimizi yerine getirdik. Operasyon ortamının karmaşıklığı göz önüne alındığında bu önemli bir başarıydı" dedi.

Grup, 2023 yılında 2.094 uçak siparişi alarak 2013'teki rekoru kırdığını söyledi. Sipariş listesinin başında A320 ve uzun menzilli A350 jetleri yer aldı.

Grubun gelirleri yüzde 11 artışla 65,4 milyar euroya yükselirken, ticari uçak gelirleri yüzde 15 arttı.

Airbus Helicopters ise 2023 yılında 346 helikopter teslim etti ve gelirler yüzde dört arttı. Airbus Defence and Space'in gelirleri de yüzde iki arttı. Ancak uzay bölümünün kârı, tek seferlik 600 milyon euroluk bir harcama nedeniyle yüzde 40 düşerek 229 milyon euroya geriledi.

ABD'li rakibi SpaceX'in sıkı rekabetiyle karşı karşıya kalan Airbus'un uzay bölümü, sabit uydularının geliştirilmesindeki gecikmelerden ve yüksek maliyetlerden de etkilendi. Uzay bölümü başkanı Jean-Marc Nasr 1 Mart'tan itibaren görevden alınacak.

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