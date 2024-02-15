Japonya'ya büyük şok! Almanya'ya geçilen Japonya üçüncülüğü kaybetti | Ekonomi Haberleri

Üst üste iki çeyrek küçülerek resesyona giren Japonya, artık dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi değil. Gayri safi yurt içi hasılası 4,5 trilyon dolara ulaşan Almanya, Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Geçen yıl yüzde 1,9 büyümesine karşı Japonya ekonomisi artık dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi değil. Japonya, para birimi yendeki sert düşüş nedeniyle Almanya tarafından geçildi.

Japonya'nın 2023 yılı nominal gayri safi yurt içi hasılası 4,2 trilyon dolar olurken, Almanya'nın bu rakamı 4,5 trilyon dolar oldu.

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Kabine Ofisi tarafından açıklanan ön verilere göre, Japonya ekonomisi Aralık ayına kadar olan çeyrekte yüzde 0,1 daraldı ve piyasanın yüzde 0,2'lik büyüme beklentilerini karşılayamadı.

Bu daralma ile Japonya ekonomisi, Temmuz-Eylül çeyreğindeki yüzde 0,8'lik daralmanın ardından üretimde üst üste ikinci çeyrekte düşerek resesyona girdi.

YENDEKİ DÜŞÜŞ VE AZALAN GENÇ NÜFUS JAPONYA İÇİN SORUN

Japon Merkez Bankası, diğer büyük merkez bankalarının aksine negatif faiz oranlarını korudu. Bu yüzden yen, 2022 ve 2023'te dolar karşısında yüzde 18'den fazla değer kaybetti.

Her iki ekonominin en büyük gücü büyük oranda ihracat. İki ekonomi de yavaşlayan küresel sorunlar nedeniyle ihracatta büyük sorunlar yaşıyor. Ancak Japonya'nın nüfusunun giderek azalmasından kaynaklanan ciddi işçi kıtlığı nedeniyle Almanya'dan daha fazla sıkıntı çekiyor.

Artan genç nüfusu ve daha yüksek büyüme oranlarıyla Hindistan'ın, bu on yıl içinde ABD ve Çin'in ardından dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline gelmesi bekleniyor.

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