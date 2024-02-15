Borsa İstanbul'dan yeni rekor | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'dan yeni rekor
BİST 100 endeksi 9282 puanla rekor tazeledi.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne 0,5 yükselişle 9113 puandan başladı. Saat 16:50 itibarıyla endeks yüzde 2 yükselişle 9282 puana çıkarak rekor kırdı.
Dolar 30,7542 TL, euro 33,1484 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1971 TL'den işlem görüyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?