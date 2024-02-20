Uluslararsı göstergelerde son durum... Piyasalar ne durumda? | Piyasa Haberleri

Asya borsaları gün boyu karışık bir seyir izledi ancak Çin Merkez Bankası'nın kararıyla Çin borsaları yükselişte.. Avrupa'da da endeksler güne karışık başladı. Tatil sonrası Çin borsalarında göstergeler yükselirken Tokyo, Sidney ve Seul borsalarında düştü. Brent petrolün fiyatı ise geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Çin piyasalarının Ay Yeni Yılı tatilinin ardından açık olduğu ikinci günde Asya hisseleri Salı günü karışık bir seyir izledi.

Çin merkez bankası Salı günü 1 yıllık kredi faiz oranını değiştirmediğini açıkladı. Ancak 5 yıllık faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,95'e çekti. Beş yıllık faiz oranının Mayıs 2023'ten bu yana ilk kez düşürülmesi sürpriz oldu.

Haberin Devamı

Bu gelişme üzerine Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 16.189,74 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 0,4 artışla 2.921,39 puana yükseldi.

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 öğleden sonraki işlemlerde yüzde 0,3 düşüşle 38.363,61 puana geriledi.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,1'den az kayıpla 7.659,00 puan seviyesinde. Güney Kore'nin Kospi endeksi yaklaşık yüzde 1,0 kayıpla 2.654,83 puana geriledi.

AVRUPA BORSALARI



Avrupa'nın başlıca borsaları Salı günü açılış işlemleri sırasında karışık bir not aldı. Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.721,07 puana geriledi. Frankfurt'un DAX endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 17.071,03 puana gerilerken, Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.774,09 puana yükseldi.

WALL STREET

ABD'deki Wall Street işlemleri Pazartesi günü tatil nedeniyle kapatıldı. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının yakın zamanda devreye girebileceği beklentileri nedeniyle genel olarak daha az iyimser olmaya başladı.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü 30 sent artışla varil başına 79,49 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 1 sent düşerek varil başına 83,55 dolara geriledi.

Etiketler