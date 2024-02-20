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Altında flaş 3000 dolar tahmini... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu?

20.02.2024 - 11:08 | Son Güncelleme :
Altında flaş 3000 dolar tahmini... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? | Emtia Haberleri

Küresel piyasalarda altın yatay bir seyir izlerken uzman isim sarı metalin 2025'te ons başına 3000 dolar olabileceğini açıkladı. Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı ise 2100 liraya yaklaştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Küresel piyasalarda güne yatay bir seyir izleyerek başladı. Altının onsu uluslarası piyasalarda 2021 dolar seviyesinde. Uzman isimden ise altın hakkında flaş bir tahmin geldi. ABD'li finans devi Citi'nin Kuzey Amerika emtia başkanı Aakash Doshi, CNBC'ye altın fiyatlarının 12 ila 18 ay içinde ons başına 3000 doları bulabileceğini belirtti.

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Merkez Bankalarının altına olan ilgisinin arttığını belirten Doshi, dünya üzerindeki merkez bankalarının iki yıl üst üste 1000 ton altın alımı yaptığını, bu alımların ikiye katlanması halinde altın fiyatlarının yükseleceğini kaydetti.

Ayrıca Doshi, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimini hızlandıracak bir küresel durgunluğun da altın fiyatlarını yükseltebileceğini ifade etti. Faiz oranları düştükçe altın, düşük faiz ortamında daha zayıf getiri sağlayacak tahvil gibi sabit getirili varlıklara kıyasla daha cazip hale geliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in de uzmanlar bu yıl faiz indirimlerine başlamasını bekliyor ancak bunun ne zaman olacağı ile ilgili belirsizlik de piyasalara hakim.

YURT İÇİ PİYASALAR

Kapalıçarşı'da ise altının gramı yükselişini sürdürdü. Gram altın Kapalıçarşı'da 2072 TL'den alınırken 2096 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın alış 3436 TL, satış 3472 TL.

Tam altın alış 13682 TL, satış 14089 TL.

Ata altın alış 14058 TL, satış 14444 TL.

 


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