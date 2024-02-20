Borsa yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Dün 9404 puanı görerek rekor kıran Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,4 yükselişle 9238 puandan başladı. Saat 18:00 itibarıyla endeks yüzde 1,6 yükselişle 3946 puan seviyesinde. Dolar 32,8835 TL, euro ise 33,2910 TL seviyesinde. Gram altın ise 2005 TL'den alıcı buluyor.

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