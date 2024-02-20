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35 milyar dolarlık dev birleşme

20.02.2024 - 09:49 | Son Güncelleme :
35 milyar dolarlık dev birleşme | Ekonomi Haberleri

ABD'li iki finans devi Capital One ve Discover, 35 milyar dolarlık bir anlaşma ile birleşiyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'li bankacılık devi Capital One, 35,3 milyar dolarlık hisse senedi anlaşmasıyla finansal hizmetler şirketi Discover'ı satın alacağını duyurdu. Anlaşma ile ABD'nin iki büyük kredi kartı kuruluşu birleşecek. Discover ABD'de Visa, Mastercard ve American Express'ten sonraki en büyük kredi kartı firması. 

Anlaşmaya göre Discover hissedarları, her Discover hissesi için 1.0192 Capital One hissesi alacak. Bu durum, Discover'ın Cuma günkü kapanış fiyatının üzerinde yüzde 26,6 oranında prim sağlayacak.

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Capital One'ın kurucusu ve CEO'su Richard Fairbank yaptığı açıklamada, Discover'ın satın alınmasının diğer şirketlerle rekabet edebilecek bir ödeme ağı oluşturmaya yardımcı olacağını söyledi.

Birleşmeden sonra Capital One hissedarları birleşen şirketin yaklaşık yüzde 60'ına, Discover hissedarları ise yaklaşık yüzde 40'ına sahip olacak. Anlaşmanın 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında tamamlanması bekleniyor.


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