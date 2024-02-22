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Piyasalarda bugün... Japonya'da tüm zamanların rekoru, ABD'de teknoloji hisseleri yükselişte...

22.02.2024 - 11:00 | Son Güncelleme :
Piyasalarda bugün... Japonya'da tüm zamanların rekoru, ABD'de teknoloji hisseleri yükselişte... | Piyasa Haberleri

Japonya'da endeks tüm zamanların rekorunu kırarken Asya borsaları da günü yükselişle kapattı. ABD'de hisseler teknoloji şirketlerinin etkisiyle yükselişte.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın Nikkei 225 hisse senedi göstergesi, küresel yatırımcıların yoğun alımları nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Endeks perşembe günü 39.098,68 seviyesinde kapandı. Rekor 1989'dan beri kırılamıyordu. Japon hisseleri, Tokyo borsasındaki işlem hacminin çoğunluğunu oluşturan yabancı yatırımcıların güçlü ilgisi sayesinde son aylarda keskin yükselişler kaydetti.

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Asya'nın diğer bölgelerinde çoğu piyasa sağlam kazançlar kaydetti.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 16.645,45 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 0,9 artışla 2.976,88 puana yükseldi.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,1'den az artışla 7.611,20 puana yükselirken, Seul'deki Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.663,35 puana ulaştı.

Çarşamba günü, büyük teknoloji hisselerinin etkisiyle Wall Street borsalarında hisse senetleri çoğunlukla yükselişle kapandı.

AVRUPA BORSALARINDA RALLİ 

Avrupa borsaları, Tokyo'daki rekor seviyedeki bitişin ardından Perşembe günü işlem başlangıcında toparlandı.

Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi, satışlarında büyük artış olduğunu bildiren ABD'li çip tasarımcısı Nvidia'nın kazanç açıklamasıyla yüzde 0,5 artışla 7.696,02 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.894,65 puana, Frankfurt DAX endeksi de yüzde 1,4 artışla 17.356,60 puana yükseldi.

ABD BORSALARI 

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artışla 4.981,80 puana yükseldi. Dow Jones da günün büyük bölümünde kayıplar yaşadıktan sonra hafif bir yükseliş kaydetti. Endeks yüzde 0,1 artışla 38.612,24'e yükseldi. Nasdaq ise yüzde 0,3 düşüşle 15.580,87'ye geriledi.

PİYASALARDA NVIDIA COŞKUSU

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Kazançlar ana odak noktası olmaya devam etti. Piyasalar kapandıktan sonra Nvidia, Wall Street tahminlerini aşan kazanç ve gelir bildirdi. Yonga üreticisi, yatırımcıların yapay zeka konusundaki heyecanının artması sayesinde geçen yıl üç katına çıktı. Nvidia'nın açıklaması teknoloji şirketlerinin hisselerini yükselişe geçirdi. Amazon, Dow'a ekleneceğinin açıklanmasının ardından yüzde 0,9 yükseldi. 

PETROL FİYATLARI 

ABD gösterge ham petrolü 28 sent artışla varil başına 78,19 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 28 sent artışla varil başına 83,31 dolara yükseldi.


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