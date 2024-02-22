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Altın fiyatları zirveyi gördü... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu?

22.02.2024 - 11:46 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları zirveyi gördü... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Fed tutanaklarının açıklanmasıyla altın yatırımcısı ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağı zamana odaklandı. Gün içerisinde altının onsu 2032 dolar seviyesine çıkarken akşam saatlerinde 2022 dolara çekildi. Yurt içi piyasalarda da altının gram fiyatı 2030 TL ile tarihi zirvesini gördü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantı tutanakları yayınlandı. Tutankalarda Fed üyelerinin faiz indirimini erken veya geç başlatma konusunda fikir ayrılıkları yaşadıkları ortaya çıktı. Altın yatırımcıları da Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair ip ucu arıyor. Uzmanların bir çoğu Fed in parasal gevşeme politikasına Haziran'dan önce başlamayacağı görüşünde. Faizlerin inmesi değersizleşen tahviller yerine yatırımcının altına yönelmesini sağladı. Bu gelişmeler ışığında uluslar arası piyasalarda altın yükselişe geçti. Gündüz saatlerinde 2032 dolardan işlem gören altının onsu akşam saatlerinde 2022 dolara geriledi. 

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YURT İÇİ ALTIN PİYASASI 

Yurt içi piyasalarda ise altının ons fiyatının uluslararası piyasada yükselişi, Ortadoğu da devam eden gerginlik ve dolar/TL'nin hareketi nedeniyle altının gram fiyatı yukarı yönlü. Gram altın 2030 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini test etti ancak altının ons fiyatındaki gerileme ve Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar/TL'nin yönü ile saat 18:00 itibarıyla 2015 TL seviyesine çekildi. 

Kapalıçarşı'da ise gram altın 2086 TL'den alınırken 2116 TL'den satılıyor. 

Çeyrek altın alış fiyatı 3439 TL, satış 3508 TL. 

Tam altın alış fiyatı 13650 TL, satış 13990 TL. 

Ata altın alış fiyatı 14007 TL, satış 14327 TL. 


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