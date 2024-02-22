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Bir günde 209 milyar dolar değerlendi! Nvidia'nın rekor kâr açıklaması ile teknoloji hisseleri uçuşa geçti

22.02.2024 - 12:28 | Son Güncelleme :
Bir günde 209 milyar dolar değerlendi! Nvidia'nın rekor kâr açıklaması ile teknoloji hisseleri uçuşa geçti | Teknoloji Haberleri

ABD'li çip devi Nvidia, yapay zeka programlarına ilgi ile artan çip talebi nedeniyle beklentilerinin de üzerinde kâr ve gelir açıkladı. Açıklama sonrası dünya genelindeki çip üreticileri ve yapay zeka şirketlerinin hisseleri yükseldi. Hisseleri yüzde 14 değer kazanan Nvidia'nın pazar büyüklüğü bir günde 209 milyar dolar değerlendi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi 

Silikon Vadisi çip devi Nvidia, Ocak ayının sonlarında sona eren çeyrekte 22,1 milyar dolarlık rekor gelir ile 12,3 milyar dolar kâr ve mali yıl için 60,9 milyar dolarlık rekor yüksek gelir bildirdi. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kârın 1,4 milyar dolar olduğunu, bir önceki yılın aynı üç aylık döneminde ise gelirin 6 milyar dolar olduğunu belirtti.

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TEK GÜNDE EN BÜYÜK DEĞERLENME 

Nvidia hisseleri ise yüzde 14 artarken şirketin değerinin bir günde 209 milyar dolar arttığı açıklandı. Nvidia'nın pazar büyüklüğü bu artış sonrası 1.9 trilyon dolar oldu. Bloomberg, bu miktarı herhangi bir halka açık şirketin tek günde elde ettiği en büyük değerleme olduğunu ifade ediyor. Önceki rekor, Facebook'un çatı şirketi Meta tarafından bu ayın başlarında, dördüncü çeyrek kazanç raporunun açıklanmasının ardından piyasa değerinin yaklaşık 200 milyar dolar artmasıyla kırılmıştı.

DİĞER ÇİP ÜRETİCİLERİNİ DE ETKİLEDİ 

Nvidia hisseleri dünyadaki önemli çip üreticilerini de etkiledi. Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvanlı TMSC'nin hisseleri yüzde 2,05′e kadar yükseldi. TSMC, ABD'li Nvidia ve iPhone üreticisi Apple gibi şirketler için gelişmiş işlemciler üretiyor.

Server cihazları üreticisi Super Micro Computer hisseleri yüzde 11,42 yükseldi. TMSC'ye de ekipman üreten Hollandalı çip ekipmanı üreticisi ASML hisseleri de ABD işlemlerinde yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Birleşik Krallık çip tasarımcısı Arm Holdings hisseleri seans sonrası işlemlerde sırasıyla yüzde 4,08 ve yüzde 7,87 yükseldi. 

Güney Kore’nin bellek çipi üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix Perşembe günü sırasıyla yüzde 0,41 ve yüzde 3,22 oranında kazanç elde etti. Diğer Tayvanlı yarı iletken firmaları Orient Semiconductor Electronics ve MediaTek Perşembe günü sırasıyla yüzde 2,94 ve yüzde 1,53 artış gösterdi.

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YAPAY ZEKAYA İLGİ NEDENİYLE ÇİP ÜRETİMİNE YOĞUN TALEP 

Amazon, Microsoft ve Google gibi şirketler için özel olarak yapay zeka çipleri tasarlayan Nvidia, yapay zeka patlaması sayesinde grafik işlem birimlerine yönelik talebin hızla arttığını gördü.

Kullanıcının sorularına insan benzeri yanıtlar oluşturma yeteneği nedeniyle Kasım 2022′de dünya çapında büyük bir popülerlik kazanan sohbet robotu ChatGPT, binlerce Nvidia çipleri sayesinde çalışıyor. Bu gibi yapay zeka temelli programlara olan ilgi nedeniyle çip üreticilerinin gelirleri artıyor. OpenAi tarafından piyasaya sürülen video programı Sora'nın da bu talebi arttıracağı tahmin ediliyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yaptığı kazanç açıklamasında "Temel olarak koşullar 2025 ve sonrasında büyümenin devam etmesi için mükemmel" dedi. Huang, Nvidia çiplerine olan talebin yüksek kalacağını da sözlerine ekledi.


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