İstihdam endeksi 2023'te arttı | Genel Haberler

İstihdam endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı son çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 109,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 azaldı.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,6, inşaat sektöründe yüzde 18,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 108,7, inşaat sektöründe yüzde 116,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 109,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 106,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 107,0, inşaat sektöründe yüzde 114,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 107,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 119,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 117,5, inşaat sektöründe yüzde 124,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 121,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,5, inşaat sektöründe yüzde 17,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,9, inşaat sektöründe yüzde 17,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 15,9, inşaat sektöründe yüzde 18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 arttı.

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