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Krizdeki Asya ülkesinden ilginç takas... Petrol karşılığı çay verdiler

22.02.2024 - 10:14 | Son Güncelleme :
Krizdeki Asya ülkesinden ilginç takas... Petrol karşılığı çay verdiler | Genel Haberler

Ekonomik krizlerle boğuşan Sri Lanka, petrol ihtiyacını çok ilginç bir yöntemle karşıladı. İran'dan aldıkları petrolün 20 milyon dolarını çay ile ödedi. Ülkede yetişen Seylan çayı dünya genelinde oldukça popüler.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Nakit sıkıntısı çeken Asya ülkesi Sri Lanka, İran'a olan 251 milyon dolarlık petrol borcunun bir kısmını ödemek için bu ülkeye 20 milyon dolar değerinde çay verdiklerini açıkladı. Sri Lanka Başbakanı Dinesh Gunawardena'nın ofisi, İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Takas ticaret anlaşması kapsamında İran'a şu ana kadar 20 milyon dolar değerinde çay ihraç edildi." dedi. Sri Lanka'da üretilen çay, 'Seylan çayı' adıyla biliyor. 

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AFP'nin haberine göre iki ülke arasındaki petrol karşılığında çay anlaşması Aralık 2021'de kabul edildi ancak Sri Lanka'nın o zamanki cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'yı Temmuz 2022'de istifaya zorlayan ekonomik krizi nedeniyle anlaşma ertelendi.

Takas anlaşması, yaptırımlardan etkilenen İran'ın, ülkede oldukça popüler olan Sri Lanka çayının ithalatını gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca ülkede döviz sıkıntısı olduğu için Sri Lanka'nın çayla ödeme yapmasına da izin verildi.

ABD YAPTIRIMLARINI DELMİYOR

Sri Lankalı yetkililer daha önce çayın bir gıda maddesi olması ve anlaşmanın İran'ın kara listedeki bankalarını içermemesi nedeniyle çay-yağ takasının ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmediğini söylemişti.

Asya ülkesi, Nisan 2022'de 46 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemedi. Geçen yılın başlarında da ülke IMF'den 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketi aldı.

Adanın İngiliz sömürge döneminden kalma adıyla bilinen Seylan çayı, 2016 yılında İran'daki çay tüketiminin neredeyse yarısını oluşturuyordu. Ancak son yıllarda ülkede Seylan çayı tüketimi azaldı. 


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