Borsa zirveden döndü | Borsa İstanbul Haberleri

BİST 100 endeksi 9347 puan seviyesinde.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,5 yükselişle 9359 puandan başladı. BİST 100 endeksi 9406 puanla zirveyi gördükten sonra saat 14:41 itibarıyla 9324 puan seviyesine çekildi. Endeks günü ise yüzde 0,3 yükselişle 9347 puandan kapattı.

Dolar 30,9963 TL, euro ise 33,6026 TL seviyesinde. Gün içinde 2030 TL'ti görerek zirveyi test eden gram altın ise 2015 TL'ye çekildi.

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