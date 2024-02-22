Borsa zirveden döndü | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa zirveden döndü
BİST 100 endeksi 9347 puan seviyesinde.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,5 yükselişle 9359 puandan başladı. BİST 100 endeksi 9406 puanla zirveyi gördükten sonra saat 14:41 itibarıyla 9324 puan seviyesine çekildi. Endeks günü ise yüzde 0,3 yükselişle 9347 puandan kapattı.
Dolar 30,9963 TL, euro ise 33,6026 TL seviyesinde. Gün içinde 2030 TL'ti görerek zirveyi test eden gram altın ise 2015 TL'ye çekildi.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?