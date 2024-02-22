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Suudilerden 55 milyon dolarlık deprem kredisi

22.02.2024 - 09:40 | Son Güncelleme :
Suudilerden 55 milyon dolarlık deprem kredisi | Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), Türkiye ile 55 milyon dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

EKONOMİ SERVİSİ

Anlaşma kapsamında, SFD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al-Khateeb, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad’ın katılımıyla bir imza töreni gerçekleştirildi.

Söz konusu kredinin ‘devlet okullarında depreme bağlı riskin azaltılması projesi’ kapsamında kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda imzalanan anlaşma sonucu kullanılacak kredi ile yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip beş devlet okulunun rehabilite edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında belirlenen okulların, deprem sebebiyle oluşabilecek hasarlardan korunması hedefleniyor. Bu bağlamda, gerekli donanımın ve kaynakların okullara tahsis edilmesi, eğitim kalitesi ve verimliliklerinin sürekliliğinin devam etmesi de hedefler arasında yer alıyor.

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SDF, son 40 yılda Türkiye’de enerji, sağlık, tarım ve eğitim gibi değeri 300 milyon doların üzerinde olan dokuz kalkınma projesi ve programını finanse etti.


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