Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Tutanaklar açıklandı... | Faiz Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantısın tutanaklarına göre Fed başkanları, faiz indirimine erken veya geç başlama konusunda ikiye bölünmüş durumda. Uzmanlar ise Haziran'dan önce bir faiz indirimi beklemiyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



ABD Merkez Bankası Fed son toplantısının tutanaklarını yayınladı. Toplantının tutanaklarına göre önümüzdeki üç faiz indirimi planlayan Fed başkanları, faiz oranlarını çok erken ya da çok geç düşürme riskleri konusunda Ocak ayında ikiye bölündü. Çoğu üye erken faiz indirimi konusunda endişelerini dile getirdi.

Ocak toplantısında Fed oybirliğiyle faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesinde tutma kararı aldı ve enflasyonu uzun vadeli yüzde iki hedefine düşürmek amacıyla para politikasını sıkı tuttu.

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Fed'den yapılan açıklamada, "Katılımcıların çoğu, politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkat çekti ve gelen verilerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Ancak birkaç katılımcı, aşırı kısıtlayıcı duruşun çok uzun süre sürdürülmesiyle bağlantılı olarak ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklere işaret etti." denildi.

HAZİRAN'DA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Başkanlar arasındaki bu bölünme, Fed'in 2022'de artan enflasyonla mücadele etmek için hızla faiz artırımına gittiği zamana göre başkanların faiz indiriminde daha az birlik içinde olacağını gösteriyor.

Ancak çoğu analist, Fed'in Mart veya Mayıs ayındaki toplantılarında faiz oranında herhangi bir değişiklik beklemiyor. Uzmanlar faiz indirimi için en yakın tarih olarak Haziran'ı işaret ediyor.

Fed Başkanlarından Michelle Bowman, ABD ekonomisinin faiz indirimlerine henüz hazır olmadığını söyledi. Washington'daki bir toplantıda Bowman "Faizleri düşürme sürecine başlamanın bir noktada zamanının geleceğini düşünüyorum. Fakat verilerdeki belirsizlik göz önüne alındığında, bunun şu anda olmadığından kesinlikle emin değilim" dedi.

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