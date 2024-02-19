Uluslararası piyasalar ne durumda? Asya borsaları çoğunlukla yükselişte, Avrupa haftaya düşüşle başladı | Piyasa Haberleri

Çin piyasalarının tatilinin ardından Pazartesi günü yeniden açılmasıyla Asya'da hisseler çoğunlukla yükseldi. Avrupa borsaları ise haftaya düşüşle başladı. ABD'de piyasalar Pazartesi günü borsalar kapalı olacak.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Hong Kong'da Hang Seng endeksi, Çin devlet bankalarının emlak projeleri için milyarlarca dolar değerinde kredi planlarına ilişkin yoğun duyurularına rağmen, teknoloji ve emlak hisselerinin yoğun satışı nedeniyle yüzde 0,8 düşüşle 16.212,05 puana geriledi.

Şanghay Endeksi yüzde 1,4 artışla 2.906,39 puana yükseldi.

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Tokyo Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1'in altında düşüşle 38.470,38'e geriledi.

Büyük video oyunu üreticisi Nintendo'nun hisseleri, yeni Switch konsolunun bu yıl piyasaya çıkmayacağı şeklindeki söylentinin ardından yüzde 5,8 oranında değer kaybetti.

Asya'nın diğer bölgelerinde Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.665,10 puana, Seul'deki Kospi endeksi ise yüzde 1,2 artışla 2.680,26 puana yükseldi. Bangkok'un SET endeksi yüzde 0,2, Hindistan'ın Sensex endeksi ise yüzde 0,5 arttı.

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

Avrupa'nın ana borsaları, haftaya düşüşle başladı. Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.705,20 puana geriledi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.745,18 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 17.077,10 puana geriledi.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 64 sent düşüşle varil başına 77,82 dolara geriledi. Brent ham petrolü 68 sent düşüşle varil başına 82,79 dolara geriledi.

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