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Apple'a AB'den 500 milyon euroluk ceza

19.02.2024 - 12:01 | Son Güncelleme :
Apple'a AB'den 500 milyon euroluk ceza | Ekonomi Haberleri

Müzik uygulaması Spotify'in başvurusu üzerine Avrupa Birliği, Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği nedeniyle 500 milyon euro ceza verdi.

AB rekabet kanununun ihlal edildiği iddiasıyla ABD'li teknoloji devi Apple'a yaklaşık 500 milyon euro (539 milyon dolar) ceza kesti. 

Müzik uygulaması Spotify, 2019 yılında Apple'ın kendi cihazlarında Apple müzik harici üçüncü taraf müzik hizmetlerini engellediği iddiasıyla AB'ye başvuruda bulunmuştu.

Brüksel yönetimi de, Apple’aı 2021′de rekabeti ihlal ettiği nedeniyle soruşturma açtı. Soruşturma, Apple'ın kullanıcıları yerel App Store dışındaki daha ucuz abonelik alternatifleri hakkında bilgilendirmesini kısıtlayıp kısıtlamadığı ve dolayısıyla AB rekabet yasalarını ihlal edip etmediğine odaklandı.

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Para cezası, AB’nin büyük bir teknoloji şirketine uyguladığı en önemli mali cezalardan biri olacak. Apple daha önce de Fransa’da verilen 372 milyon euro ceza almıştı. 


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